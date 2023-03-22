***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPetkim Petrokimya Holding A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/03/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve karlılığa olumlu katkıAçıklamalarŞirketimiz ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş.arasında Petkim Petrokimya Aliağa'da yer alan Kompleks'teki Lojistik Operasyonlar için toplam 5 yıllık "Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır.Yeni imzalanan işbu sözleşmeye göre 1 yılda yaklaşık 104.000.000 TL+KDV olmak üzere 5 yılda toplam yaklaşık 520.000.000 TL+KDV ciro beklenmekte olup, bu fiyata enflasyon ve artan operasyon maliyetleri her sene ayrıca ilave edilecektir.Yukarıda bahsi geçen operasyonlar ile bölgedeki diğer mevcut ve yeni operasyonların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıylaİzmir İli, Aliağa İlçesi, Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Socar Türkiye Aliağa Yönetim Binası Blok N 6 / 1'' adresindeReysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. İzmir Aliağa Şubesi unvanıyla şube açılmasına- Operasyonların yürütülmesi için 190 yeni personel istihdam edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127004BIST