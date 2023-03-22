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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.03.2023 14:43
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş.arasında Petkim Petrokimya Aliağa'da yer alan Kompleks'teki Lojistik Operasyonlar için toplam 5 yıllık "Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Yeni imzalanan işbu sözleşmeye göre 1 yılda yaklaşık 104.000.000 TL+KDV olmak üzere 5 yılda toplam yaklaşık 520.000.000 TL+KDV ciro beklenmekte olup, bu fiyata enflasyon ve artan operasyon maliyetleri her sene ayrıca ilave edilecektir.
Yukarıda bahsi geçen operasyonlar ile bölgedeki diğer mevcut ve yeni operasyonların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Socar Türkiye Aliağa Yönetim Binası Blok N 6 / 1'' adresinde 
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. İzmir Aliağa Şubesi unvanıyla şube açılmasına
- Operasyonların yürütülmesi için 190 yeni personel istihdam edilmesine karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127004


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YAPRK 45,76 9.578.573 % 10,00  
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