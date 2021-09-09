***RYSAS* *RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS******RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RYSAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/09/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin E3 maddesinde belirtildiği üzere ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. A ve B Grubu toplam 152.381.740,56 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve toplam 157.337.240,48 TL nakden ödemeyi taahhüt etmiştir. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.tarafından taahhüt edilen ödeme bugün nakit olarak yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962981BIST