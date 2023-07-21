***RYSAS* *SUWEN* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.07.2023 09:05
***RYSAS******SUWEN******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARKA, RYSAS, SUWEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174028
BIST
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11:126.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,55
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
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6.659
En Yüksek
6.724
11:1226,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1859
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:1229,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1496
|Açılış
|: 30,1500
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
11:121.700,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.700,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9847
|29,9994
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5489
|34,7221
|% 0,64
|
|Frank
|30,9726
|31,1592
|% 0,71
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,68
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,81
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.122
|11.249
|-60,00
|
|Yarım
|5.561
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,57
|