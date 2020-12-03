***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 11:08
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891140
BIST
12:501.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:507,8350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:509,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0174
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:50463,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,72
|Açılış
|: 463,82
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:50
|INVEO
|34,98
|26.106.370
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.874.328
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|511.949.634
|% 9,96
|
|DOHOL
|2,88
|707.716.975
|% 9,92
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|TSKB
|2,06
|1.536.658.401
|% -8,04
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,06
|1.536.658.401
|% -8,04
|
|GARAN
|9,18
|1.249.711.277
|% -0,43
|
|PETKM
|4,33
|946.606.078
|% 2,36
|
|THYAO
|12,28
|783.532.875
|% 0,24
|
|DOHOL
|2,88
|707.716.975
|% 9,92
|
|TSKB
|2,06
|1.536.658.401
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,88
|707.716.975
|% 9,92
|
|PETKM
|4,33
|946.606.078
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,19
|360.885.399
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,56
|413.264.591
|% 3,23
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8312
|7,8350
|% -0,34
|
|Euro
|9,4909
|9,4996
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,4869
|10,5395
|% 0,10
|
|Frank
|8,7403
|8,7929
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% -0,16
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|9,48
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|32,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|32,24
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|15,59
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,85
|47,85
|-0,40
|