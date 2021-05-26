***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:48
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938113
BIST
13:441.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:448,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 18,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:4410,3347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 7,6243
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6228
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:44517,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,89
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:40
|RYSAS
|3,74
|5.127.312
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.651.693
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.245.491
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.104.888
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.713.089
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.029.755
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,88
|9.176.714
|% -7,75
|
|GARAN
|8,02
|1.177.377.265
|% 2,82
|
|THYAO
|12,89
|693.163.411
|% -0,08
|
|KOZAL
|123,00
|538.144.255
|% 0,41
|
|TRILC
|46,02
|507.854.006
|% -2,46
|
|KRDMD
|7,91
|439.137.080
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,13
|358.169.518
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|297.690.448
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.177.377.265
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|123.262.992
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|117.909.419
|% 1,52
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4348
|8,4362
|% -0,30
|
|Euro
|10,3243
|10,3308
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9247
|11,9845
|% -0,09
|
|Frank
|9,3934
|9,4500
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,25
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|9,05
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.474
|29,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|26,69
|
|Yarım
|1.645
|1.689
|12,91
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|-0,14
|