***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 17:42
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958674
BIST
17:411.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:418,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:419,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0654
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:41484,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 484,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KLMSN
|23,22
|45.576.104
|% 8,50
|
|ECZYT
|45,06
|234.417.723
|% 8,21
|
|BRYAT
|422,00
|231.549.482
|% 6,35
|
|EGPRO
|29,78
|43.334.897
|% 4,93
|
|GOLTS
|42,80
|33.606.472
|% 4,90
|
|DARDL
|2,39
|83.081.690
|% -9,81
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|EDIP
|3,37
|23.762.495
|% -5,34
|
|BAKAB
|22,50
|5.726.007
|% -5,06
|
|AKSUE
|10,27
|6.612.947
|% -4,91
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|ARCLK
|33,88
|558.525.585
|% 2,48
|
|TUPRS
|101,60
|519.670.723
|% 0,99
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,55
|313.969.524
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,66
|381.645.618
|% 0,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4359
|% -0,21
|
|Euro
|9,8975
|9,9060
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5660
|11,6240
|% -0,87
|
|Frank
|9,2004
|9,2558
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2431
|2,2543
|% -0,20
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|0,31
|