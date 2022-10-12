***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 16:02
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071163
BIST
16:483.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -36,58
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4818,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4818,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0254
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:48999,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 999,69
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DYOBY
|23,12
|84.958.631
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|200.002.224
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.216.986
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.087.560
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.991.076
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.991.076
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,96
|37.468.310
|% -6,64
|
|RTALB
|8,53
|86.082.380
|% -6,37
|
|THYAO
|85,05
|5.188.167.050
|% 0,65
|
|ASELS
|31,92
|2.528.622.315
|% -1,05
|
|SASA
|82,30
|2.407.071.286
|% -3,29
|
|PETKM
|14,63
|2.348.323.128
|% 0,55
|
|ISCTR
|8,26
|1.907.535.853
|% -0,36
|
|EKGYO
|4,16
|1.529.852.002
|% -3,48
|
|ISCTR
|8,26
|1.907.535.853
|% -0,36
|
|YKBNK
|8,30
|1.900.751.238
|% -0,12
|
|PETKM
|14,63
|2.348.323.128
|% 0,55
|
|AKBNK
|12,94
|1.716.382.312
|% -0,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5778
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,0174
|18,0261
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4682
|20,5709
|% 0,66
|
|Frank
|18,5788
|18,6908
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,02
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,62
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|28,00
|
|Tam
|6.742
|6.795
|27,00
|
|Yarım
|3.285
|3.321
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-1,42
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 87 kaybederek (% -1.10 ) 3, 133
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, KIMMR, COSMO, KLRHO, DYOBY, GESAN, YEOTK, PRKAB
-
17:02
PRZMA, BRMEN, BTCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
RTALB, CMBTN, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:02
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 161 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem