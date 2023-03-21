***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 12:12
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126666
BIST
15:104.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,70
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1019,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1020,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1926
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:101.202,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AKFYE
|14,33
|3.078.457
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.636.667
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.593.043
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.298.376
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.995.112
|% 8,42
|
|GLRYH
|8,41
|98.359.549
|% -9,67
|
|AKGRT
|2,65
|173.588.111
|% -8,62
|
|AVOD
|2,94
|131.956.152
|% -8,13
|
|MNDRS
|7,38
|146.084.752
|% -7,98
|
|EPLAS
|47,48
|41.813.720
|% -7,45
|
|ASTOR
|61,30
|6.750.934.582
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,36
|2.866.980.519
|% 7,64
|
|ISCTR
|14,06
|2.246.637.636
|% 0,43
|
|THYAO
|123,30
|2.071.312.799
|% -2,22
|
|KOZAL
|20,46
|1.949.449.135
|% -2,01
|
|ISCTR
|14,06
|2.246.637.636
|% 0,43
|
|EKGYO
|6,68
|831.831.052
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,30
|6.750.934.582
|% 4,88
|
|GOKNR
|25,36
|2.866.980.519
|% 7,64
|
|METRO
|1,99
|191.520.802
|% 4,74
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0225
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,5252
|20,5407
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2389
|23,3555
|% -0,15
|
|Frank
|20,5117
|20,6352
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0488
|5,0741
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-14,26
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.203
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.120
|8.202
|-40,00
|
|Yarım
|3.981
|4.014
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.007
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,77
|