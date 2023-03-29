***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 12:00
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129032
BIST
13:384.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,25
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3819,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3820,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0488
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:381.210,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.210,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EKSUN
|71,50
|3.139.351
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.727.410
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.599.997
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|59.017.105
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.960.044.523
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|734.079.580
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.211.702.370
|% -9,97
|
|ZEDUR
|48,00
|4.748.805
|% -9,60
|
|CANTE
|42,86
|238.507.812
|% -9,46
|
|AKFYE
|20,34
|4.960.044.523
|% -10,00
|
|EREGL
|36,60
|3.550.318.419
|% 2,23
|
|ASTOR
|49,20
|3.211.702.370
|% -9,97
|
|THYAO
|119,10
|1.889.587.540
|% -0,25
|
|SISE
|42,28
|1.219.182.023
|% 0,67
|
|AKFYE
|20,34
|4.960.044.523
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,27
|723.254.658
|% -1,57
|
|EREGL
|36,60
|3.550.318.419
|% 2,23
|
|ISCTR
|12,96
|1.075.050.981
|% -0,31
|
|KATMR
|1,30
|95.197.888
|% 1,56
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1327
|19,1364
|% 0,11
|
|Euro
|20,7720
|20,7789
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,5426
|23,6607
|% 0,09
|
|Frank
|20,7687
|20,8938
|% 0,30
|
|Riyal
|5,0810
|5,1065
|% 0,10
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-5,32
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|8.175
|8.298
|-2,00
|
|Tam
|8.193
|8.276
|-55,00
|
|Yarım
|4.017
|4.050
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|0,66
|