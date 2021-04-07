***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 13:39
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DEN. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere 04.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilen "HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DEN. A.Ş." olağan genel kurulda onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924171
BIST
15:001.405
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:00
|CEOEM
|6,60
|48.443.909
|% 10,00
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|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|31.922.715
|% 9,99
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|NTGAZ
|13,67
|1.566.268
|% 9,98
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|MRSHL
|285,50
|3.242.568
|% 9,98
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|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
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|TRILC
|53,25
|37.278.119
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
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|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
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|SNPAM
|20,04
|125.762
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|EKGYO
|1,97
|877.016.329
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|BJKAS
|9,25
|767.001.391
|% 1,65
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|GARAN
|6,73
|613.406.698
|% -0,88
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|THYAO
|12,81
|609.876.929
|% 0,39
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|KRDMD
|7,48
|603.721.277
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|877.016.329
|% 2,60
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|YKBNK
|2,16
|273.506.221
|% -0,92
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|IHLGM
|1,15
|109.666.837
|% 1,77
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|TSKB
|1,37
|129.135.359
|% -0,72
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|IHLAS
|0,69
|62.770.602
|% -2,82
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|15:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1793
|8,1844
|% 0,69
|
|Euro
|9,7230
|9,7328
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2596
|11,3161
|% 0,42
|
|Frank
|8,7661
|8,8189
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
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|15:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,58
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|Altın Gr.
|456
|456
|0,21
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|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|10,62
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,13
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
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|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
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