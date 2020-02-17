***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 3.386.279 -17.504 -184.528 -27.006 1.078.514 -1.281.510 1.393.469 22.347.714 1.408 22.349.122Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -116.497 -116.497 -116.497Transferler30 -9.726 0 -9.726Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 237.302 237.302Dönem Sonu Bakiyeler29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177Transferler30 -267.704 255.672 47.031 597.979 12.162.000 -12.747.947 47.031 0 47.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -106.116 5.301.283 5.195.167 0 5.195.167Dönem Karı (Zararı)30 5.301.283 5.301.283 116.374 5.417.657Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -106.116 -106.116 0 -106.116Sermaye Arttırımı30 6.000.000 -6.000.000Kar Payları30 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 3.765 1.828 5.593 0 5.593Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 0 0 0 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.262.127 2.822.308Dönem Karı (Zararı)5.417.657 12.756.717Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 5.417.657 12.756.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.273.528 -4.805.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.708.495 1.501.104Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler102.113Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 102.113Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.346.702 362.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.314.474 1.001.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 32.228 -16.036Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -623.000Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler35 0 -8.880.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.471.565 -152.730Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -4.709 -152.730Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.026.047 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 860.665 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 589.562 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34 0 -91.169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler365.818 267.704İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 365.818 267.704Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 2.212.588 -211.447Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-74.483 -26.716Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -74.483 -26.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 140.730 2.425.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.221.480 -3.601.430Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 0 3.389.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.813.924 -4.837.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -692.924 556.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.121.000 -5.394.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler77.643 15.476İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 77.643 15.476Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 1.494.328 -1.025.226Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 1.902.531 -2.940.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.284.924 516.509İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 48.801 -277.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.333.725 793.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -775.112 630.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-247.592 -356.840İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -51.753 30.851İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -195.839 -387.691Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 732.970 252.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-307.400 753.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -167.936 2.134.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -139.464 -1.381.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.469.705 4.349.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -384.433 -530.970Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -823.145 -996.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.601.393 -9.202.046Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 0 -1.300.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri557.358 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 310.868 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 246.490 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.708.495 -7.902.045Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.597.671 -7.727.274Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -110.824 -174.771Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.450.256 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.689.830 14.102.612Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.631.761Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 22.631.761İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -9.726İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 0 -9.726İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.593 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 5.593 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.330.624 0Kredilerden Nakit Girişleri47 2.330.624 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.080.649Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 -8.080.649Ödenen Temettüler30 -4.000.000 0Ödenen Faiz37 -1.026.047 -438.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.029.096 7.722.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.029.096 7.722.874DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 7.900.305 177.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.871.209 7.900.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 4.875.918 7.914.518Ticari Alacaklar7 33.012.127 26.160.981İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 807.513 114.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 32.204.614 26.046.392Diğer Alacaklar9 250.112 327.755İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 149.650 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 100.462 178.105Stoklar10 17.199.443 18.693.771Peşin Ödenmiş Giderler12 2.579.322 4.455.132İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 31.565İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.579.322 4.423.567Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 885.998Diğer Dönen Varlıklar29 188.465 20.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 188.465 20.529ARA TOPLAM58.105.387 58.458.684TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.105.387 58.458.684DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 330.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 0Maddi Duran Varlıklar14 25.744.571 26.174.666Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 69.096 52.331Binalar14 20.825.119 20.430.362Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.581.988 1.857.211Taşıtlar14 284.123 775.590Mobilya ve Demirbaşlar14 495.041 525.818Özel Maliyetler14 75.543 62.524Yapılmakta Olan Yatırımlar14 43.901 101.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.293.757 3.461.022Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.343.387 1.510.652Peşin Ödenmiş Giderler12 8.003 34.724İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.003 34.724Ertelenmiş Vergi Varlığı40 715.860 515.192TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.212.447 30.516.423TOPLAM VARLIKLAR90.317.834 88.975.107KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 5.262.150 1.397.126İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 5.262.150 1.397.126Banka Kredileri47 5.262.150 1.397.126Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 1.534.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 1.534.400Banka Kredileri47 0 1.534.400Ticari Borçlar7 15.323.698 19.019.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 48.801 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.274.897 19.019.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 324.527 1.099.639Diğer Borçlar9 1.368.520 1.616.112İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 51.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.368.520 1.564.359Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.107.871 1.374.901İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 46.928 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.060.943 1.374.901Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 704.113 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.581.624 2.406.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 588.590 445.705Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.993.034 1.960.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler151.705 291.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 151.705 291.169ARA TOPLAM27.824.208 28.738.918TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.824.208 28.738.918UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 3.018.284 2.125.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.018.284 2.125.012TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.018.284 2.125.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.842.492 30.863.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.111.488 57.863.697Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 29.250.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -5.961 -9.726Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.381.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 3.348.622 3.466.770Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.348.622 3.454.738Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -37.657 68.459Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30 0 267.704Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 -255.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 0 -47.031Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 -47.031Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.748.269 1.150.290Yasal Yedekler30 1.748.269 1.150.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 2.085.686 -76.314Net Dönem Karı veya Zararı41 5.301.283 12.747.947Kontrol Gücü Olmayan Paylar363.854 247.480TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.475.342 58.111.177TOPLAM KAYNAKLAR90.317.834 88.975.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 117.034.073 90.383.807Satışların Maliyeti31 -88.788.304 -68.161.046TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.245.769 22.222.761BRÜT KAR (ZARAR)28.245.769 22.222.761Genel Yönetim Giderleri33 -6.277.531 -4.750.043Pazarlama Giderleri33 -8.960.401 -9.707.372Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.710.632 -1.905.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.359.555 4.460.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.192.384 -6.313.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.464.376 4.007.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 73.481 8.907.147Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -377.850 -565.203TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -77.247 -100.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 -234.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.082.760 12.015.462Finansman Gelirleri37 1.390.112 2.560.044Finansman Giderleri37 -1.684.981 -1.924.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.787.891 12.651.132Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.370.234 105.585Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.527.258 -98.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 157.024 203.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.417.657 12.756.717DÖNEM KARI (ZARARI)5.417.657 12.756.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 116.374 8.770Ana Ortaklık Payları41 5.301.283 12.747.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-106.116 282.523Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -132.645 107.454Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar38 0 267.704Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar38 0 267.704Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 -71.144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 26.529 -21.491Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 26.529 -21.491Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 0 -20.025Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 -20.025Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38 0 -20.025DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.116 262.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.311.541 13.019.215Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar116.374 8.770Ana Ortaklık Payları5.195.167 13.010.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819671BIST