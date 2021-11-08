***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 17.115 5.956.403 5.973.518 -7.456 5.966.062Dönem Karı (Zararı)30 17.115 5.956.403 5.973.518 -7.456 5.966.062Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28 5.961 5.961 5.961Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 5.956.403 65.090.967 356.398 65.447.365Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774Transferler30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246Dönem Karı (Zararı)30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI679.439 4.932.860Dönem Karı (Zararı)4.706.246 5.948.947Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 4.706.246 5.948.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.523.628 2.426.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.610.192 1.128.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34 171.075 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 171.075 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.569.177 -248.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.569.177 181.377Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -430.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.633.888 529.607Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.897.787 37.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 394.066 492.428Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 846.310 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -976.477 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 8.062 1.068.797Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -200.990 -51.632Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -200.990 -51.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.114.268 -2.420.993Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.564.088 4.482.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 956.035 -175.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -7.520.123 4.658.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.189 -105.793İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 149.650 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.461 -105.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.895.934 -8.659.502Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 572.963 -763.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.926.112 -169.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.982 -48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.934.094 -120.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 720.627 1.253.801Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-804.788 -646.117İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.510 183.777İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -756.278 -829.894Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 1.703.877 2.840.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.774 -653.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 82.774 -501.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 -151.705Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.115.606 5.954.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -364.779 -79.972Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -1.071.388 -942.102YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-637.232 -748.029Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.016.533 72.131Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.016.533 72.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.653.765 -820.160Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.491.957 -741.766Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -161.808 -78.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.299 12.809.585İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.961Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0 5.961Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.452.467Kredilerden Nakit Girişleri47 0 13.452.467Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.841.645 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.841.645 0Ödenen Faiz37 -394.066 -648.843Alınan Faiz2.045.412 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-148.092 16.994.416NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-148.092 16.994.416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 26.554.187 4.875.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 26.406.095 21.870.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 26.258.471 26.554.187Ticari Alacaklar7 36.456.290 30.909.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 956.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 36.456.290 29.953.552Diğer Alacaklar9 118.678 262.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 118.678 113.217Stoklar10 25.726.519 19.830.585Peşin Ödenmiş Giderler12 3.366.572 3.939.535İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.366.572 3.939.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 4.359Diğer Dönen Varlıklar29 157.616 240.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 157.616 240.390ARA TOPLAM92.084.146 81.741.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.084.146 81.741.510DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 25.300.752 25.328.644Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 40.763 52.880Binalar14 19.994.535 20.420.534Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.610.770 1.432.344Taşıtlar14 432.198 308.040Mobilya ve Demirbaşlar14 781.504 625.855Yapılmakta Olan Yatırımlar14 31.697 61.697Diğer Maddi Duran Varlıklar14 39.525 57.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.698.761 3.442.839Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 748.391 1.492.469Peşin Ödenmiş Giderler12 75.128 75.128İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 75.128 75.128Ertelenmiş Vergi Varlığı40 642.381 650.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.167.278 31.947.310TOPLAM VARLIKLAR123.251.424 113.688.820KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.070.785 1.164.535İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.070.785 1.164.535Banka Kredileri47 1.070.785 1.164.535Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.236.478 3.767.541İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 12.236.478 3.767.541Banka Kredileri47 12.236.478 3.767.541Ticari Borçlar7 18.518.199 13.568.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 7.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.518.199 13.560.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.062.669 342.042Diğer Borçlar9 626.943 1.431.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 48.510İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 626.943 1.383.224Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.966.553 2.262.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.966.553 2.262.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 479.574 1.555.321Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.123.900 1.883.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 688.824 448.229Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.435.076 1.435.076ARA TOPLAM40.085.101 25.975.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.085.101 25.975.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.464.674 12.681.506İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 2.464.674 12.681.506Banka Kredileri47 2.464.674 12.681.506Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 4.582.629 3.618.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.047.303 16.300.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.132.404 42.276.050ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.940.410 71.050.870Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.188.704 3.188.704Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 3.188.704 3.188.704Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -197.575 -197.575Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.649.218 2.054.094Yasal Yedekler30 2.649.218 2.054.094Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 18.579.359 7.081.144Net Dönem Karı veya Zararı41 4.889.540 12.093.339Kontrol Gücü Olmayan Paylar178.610 361.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.119.020 71.412.770TOPLAM KAYNAKLAR123.251.424 113.688.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 98.253.798 68.612.484 33.823.474 29.624.945Satışların Maliyeti31 -73.672.642 -48.966.393 -26.324.650 -20.137.004TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.581.156 19.646.091 7.498.824 9.487.941BRÜT KAR (ZARAR)24.581.156 19.646.091 7.498.824 9.487.941Genel Yönetim Giderleri33 -5.942.324 -4.183.281 -2.047.840 -1.210.906Pazarlama Giderleri33 -6.628.046 -5.141.713 -2.614.543 -1.965.712Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.001.895 -1.623.539 -797.179 -436.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.394.814 3.706.505 367.878 670.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -7.491.415 -3.818.816 -1.678.802 -1.545.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.912.290 8.585.247 728.338 5.000.187Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 367.130 92.759 256.370 40.843TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -59.982 0 -9.605 22.636FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.219.438 8.678.006 975.103 5.063.666Finansman Gelirleri37 3.450.774 3.023.346 899.495 1.963.948Finansman Giderleri37 -2.098.115 -3.963.269 -422.302 -2.246.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.572.097 7.738.083 1.452.296 4.780.780Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.865.851 -1.789.136 -514.512 -965.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.857.788 -1.784.022 -507.404 -878.490Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -8.063 -5.114 -7.108 -86.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530DÖNEM KARI (ZARARI)4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -183.294 -7.456 -98.157 91.265Ana Ortaklık Payları41 4.889.540 5.956.403 1.035.941 3.724.265Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-183.294 -7.456 -98.157 91.265Ana Ortaklık Payları4.889.540 5.956.403 1.035.941 3.724.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975941BIST