***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü9.595,26 M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.03.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli9.125.000-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)25,89Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)11,25İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,98Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.03.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım teşvik kapsamında üretim tesis inşaa etmek. Üretim tesisinin tamamlanması şirket faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.Karşı TarafAbaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAbdi MERTTÜRK her iki şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/03/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık ve emsal değerlemeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.03.2022 - 20220027Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKARAT TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYasal değeri 8.990.000-TL, 165 parsel-166 parsel ve 2390 parselin birleşiminden oluşacak yeni parselin imarlı olması durumunda 9.125.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar25.03.2022 tarihinde alınan yatırım kararına istinaden Menemen İlçesi, Emiralem Köyü Çayıralanı mevkiinde 165(4072 m2), 166(4600 m2) ve 2390(923,26 m2) nolu bitişik parsellerde bulunan toplam 9.595,26 m2 arsa için 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1 maddesi, Uygulama Yönetmeliği ve TKGM 2012/15 sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda, kadastro pafta ve parsel alanlarının, tesis kadastrosu üretim orijinal değerlerine bağımlı olarak, tespit edilen teknik hataları da giderildikten sonra günümüz teknik mevzuatı ve teknolojisine uyarlanması çalışmaları devam etmesi sebebiyle parsellerin henüz birleştirilemediği, bürokratik sürecin sonunda tapuların tevhidine engel herhangi bir durum bulunmadığı göz önüne alındığından "Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş." tarafından hazırlanan 27.03.2022 tarih 20220027 numaralı raporda 165 parsel-166 parsel ve 2390 parselin birleşiminden oluşacak yeni parselin imarlı olması durumundaki değer olan 9.125.000-TL tutarı üzerinden ilişkili taraf konumundaki ABAŞ PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'den alım işlemlerinin tamamlanmasına,Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 9ncu maddesinin 6ncı fıkrası uyarınca işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetinin KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014489BIST