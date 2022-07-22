***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBAĞSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü5840 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/07/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli3.795.000-TL KDV hariçİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%10,765Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,66Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,99Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,66İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,49Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.07.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiNakit pozisyonuna olumlu etkisi olacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı1.498.500,00-TL (VUK)Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesi ve yatırım finansmanıVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafAbaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAbdi MERTTÜRK her iki şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/07/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaddi duran varlık değerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıOZEL-20221079601/ 01.03.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıROTA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3.795.000-TL KDV hariçİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar03.02.2022 tarihli 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararımızda Menemen İlçesi, Türkelli Köyü, Kırlar mevkiinde K18D14A pafta 63 parselde yer alan 5.840m2'lik arazimizin imar durumunun uygun olmaması sebebiyle satılması amacıyla gazeteye ilan verilmesi ve araştırılmasına karar verilmiş idi. Şubat ve Mart aylarında Hürriyet Ege seri ilan bölümünde ilan yayınlanmış, potansiyel alıcılarla temas kurulmuştur. Çalışmalar sonucu tek istekli, ilişkili taraf konumundaki Abaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. olarak tespit edilmiştir. Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 01.03.2022 tarih ve OZEL-20221079601 sayı ile hazırlanan değerleme raporunda yer alan KDV hariç 3.795.000-TL fiyatla satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 9ncu maddesinin 6ncı fıkrası uyarınca işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetinin KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047458BIST