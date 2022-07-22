***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
22.07.2022 20:37
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
BAĞ
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
5840 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/07/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
3.795.000-TL KDV hariç
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%10,765
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,66
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,99
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,66
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,49
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.07.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Nakit pozisyonuna olumlu etkisi olacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.498.500,00-TL (VUK)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesi ve yatırım finansmanı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Abaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Abdi MERTTÜRK her iki şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/07/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maddi duran varlık değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
OZEL-20221079601/ 01.03.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ROTA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.795.000-TL KDV hariç
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
03.02.2022 tarihli 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararımızda Menemen İlçesi, Türkelli Köyü, Kırlar mevkiinde K18D14A pafta 63 parselde yer alan 5.840m2'lik arazimizin imar durumunun uygun olmaması sebebiyle satılması amacıyla gazeteye ilan verilmesi ve araştırılmasına karar verilmiş idi. Şubat ve Mart aylarında Hürriyet Ege seri ilan bölümünde ilan yayınlanmış, potansiyel alıcılarla temas kurulmuştur. Çalışmalar sonucu tek istekli, ilişkili taraf konumundaki Abaş Prefabrike Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. olarak tespit edilmiştir. Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 01.03.2022 tarih ve OZEL-20221079601 sayı ile hazırlanan değerleme raporunda yer alan KDV hariç 3.795.000-TL fiyatla satışının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 9ncu maddesinin 6ncı fıkrası uyarınca işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetinin KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047458
BIST