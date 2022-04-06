***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2022 17:25
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.'nin 06.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda savunma sanayii alanındaki yeni yatırımlarını finanse etmek üzere ödenmiş sermayenin 500.000-TL'den 10.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin sermaye artışına katılımı ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016605
BIST
17:242.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|: 2.328
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|Açılış
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916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KONKA
|15,09
|145.988.608
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.350.070
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|172.650.579
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.799.347
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,70
|27.853.600
|% -7,97
|
|LIDER
|17,37
|282.299.874
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,38
|33.029.578
|% -6,30
|
|CEOEM
|11,22
|58.483.715
|% -5,56
|
|THYAO
|34,60
|4.186.671.418
|% 0,29
|
|PETKM
|9,95
|2.301.061.169
|% 2,05
|
|GARAN
|12,45
|1.861.242.882
|% -0,32
|
|ASELS
|25,66
|1.738.642.200
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,55
|1.557.022.600
|% -1,64
|
|ODAS
|2,06
|1.213.871.041
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|797.660.128
|% -0,77
|
|PETKM
|9,95
|2.301.061.169
|% 2,05
|
|KARSN
|5,75
|1.328.185.112
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,16
|928.793.300
|% -1,19
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7415
|14,7475
|% 0,23
|
|Euro
|16,0925
|16,1014
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2265
|19,3229
|% 0,16
|
|Frank
|15,7297
|15,8245
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% 0,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,33
|