***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 13:49
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.12.2020 tarihinde prototipini teslim ettiğimiz elektrikli midibüs kliması seri üretime başlamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141603
BIST
15:424.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,41
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4219,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4221,4355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:421.242,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.242,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:40
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.713.619
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.429.839
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.154.358
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,01
|60.569.591
|% -6,88
|
|PAGYO
|23,96
|7.617.300
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.575.239
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,85
|2.748.488.961
|% 6,34
|
|THYAO
|131,70
|2.569.530.867
|% 1,31
|
|EREGL
|32,80
|1.603.776.683
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.601.894
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,96
|720.703.950
|% 1,63
|
|AKFYE
|13,03
|920.013.317
|% 7,15
|
|ISCTR
|11,31
|761.680.556
|% 0,89
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4307
|19,4348
|% 0,13
|
|Euro
|21,4214
|21,4352
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1250
|24,2460
|% -0,09
|
|Frank
|21,6043
|21,7344
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,61
|0,07
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 73 artarak (% 0.41 ) 5, 276
-
15:56XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 30, 335.00 milyon TL de
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de