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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2022 09:42
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi Klima Soğutucu Parçaları İthalatı 800000 799040 TRY 99,88 Bağlı Ortaklık
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. Sistem Kontrol ve Yönetim Elektroniği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim 3336000 3076000 TRY 92,21 Bağlı Ortaklık
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti 4000000 1800000 EGP 45 İştirak
Safkar Algeria S.A.R.L. Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri 100000 45000 DZD 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040218


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YGGYO 22,90 1.877.575 % 9,99  
BEYAZ 9,68 33.692.929 % 8,16  
BMSCH 10,63 71.705.885 % 7,37  
RTALB 7,29 73.373.006 % 7,36  
PEGYO 1,85 22.643.390 % 6,94  
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12:28 Alış Satış %  
Dolar 16,6794 16,6922 % 0,32  
Euro 17,4151 17,4359 % 0,28  
Sterlin 20,1858 20,2870 % 0,34  
Frank 17,3734 17,4780 % 0,07  
Riyal 4,4339 4,4561 % 0,25  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 -3,21  
Altın Gr. 972 972 -0,67  
Cumhuriyet 6.495 6.594 -5,00  
Tam 6.491 6.575 -66,00  
Yarım 3.177 3.215 -32,00  
Çeyrek 1.592 1.607 -16,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,67 -0,09  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,05  
B. Petrol 113 113 0,22  
Seans Raporu 12:28
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