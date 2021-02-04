***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 11:33
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907421
BIST
12:341.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:347,1417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1387
12:348,5757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5730
12:34417,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,92
|Açılış
|: 417,15
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:34
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.785.880
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,80
|9.491.299
|% -4,67
|
|SEKUR
|32,50
|11.621.885
|% -4,41
|
|GLBMD
|9,25
|3.764.313
|% -3,55
|
|TSGYO
|6,65
|7.885.017
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|515.924.573
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PETKM
|5,19
|335.217.741
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|315.830.476
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,97
|292.736.378
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1370
|7,1417
|% -0,32
|
|Euro
|8,5717
|8,5757
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6803
|9,7289
|% -0,53
|
|Frank
|7,8890
|7,9365
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% -0,16
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-18,50
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-44,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-38,99
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-18,85
|
|Çeyrek
|669
|684
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,05
|