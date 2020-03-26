***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 17:05
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL), Cenk ALPER, Nafiz Can PAKER, Ahmet ERDEM ve Mehmet Mete BAŞOL seçilmişlerdir.
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Güler SABANCI Yönetim Kurulu Başkanı
Erol SABANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Suzan Sabancı DİNÇER Üye
Serra SABANCI Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye
Cenk ALPER Üye ve CEO
Nafiz Can PAKER Bağımsız Üye
Ahmet ERDEM Bağımsız Üye
Mehmet Mete BAŞOL Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832386
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