***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL), Cenk ALPER, Nafiz Can PAKER, Ahmet ERDEM ve Mehmet Mete BAŞOL seçilmişlerdir.Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:Güler SABANCI Yönetim Kurulu BaşkanıErol SABANCI Yönetim Kurulu Başkan VekiliSuzan Sabancı DİNÇER ÜyeSerra SABANCI ÜyeSakıp Sabancı Holding A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) ÜyeCenk ALPER Üye ve CEONafiz Can PAKER Bağımsız ÜyeAhmet ERDEM Bağımsız ÜyeMehmet Mete BAŞOL Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832386BIST