***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.139.585 14.746.738Satışların Maliyeti-10.306.217 -12.123.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.833.368 2.622.782BRÜT KAR (ZARAR)2.833.368 2.622.782Genel Yönetim Giderleri-711.448 -366.311Pazarlama Giderleri-718.409 -573.692Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.230.403 1.297.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.960.001 -1.113.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)673.913 1.866.519Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.500 3.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)675.413 1.869.909Finansman Gelirleri136Finansman Giderleri-1.592.640 -1.645.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-917.227 224.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-282.114 -1.438.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-282.114 -1.438.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.199.341 -1.213.383DÖNEM KARI (ZARARI)-1.199.341 -1.213.383Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.199.341 -1.213.383Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.100.662 2.298.649Dönem Karı (Zararı)-1.199.341 -1.213.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.009.240 5.482.447Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler663.384 693.332Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-179.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-179.151Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -459.960Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri551.526Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.011.486Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler201.587Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.873.512 1.438.088Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler200.888 3.656.557Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.390Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler135.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.309.243 -1.970.551Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 11.357.192 -7.341.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.357.192 -7.341.856Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -183.659 571.306İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-183.659 571.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -14.706.865 -4.646.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.850.963 7.483.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.850.963 7.483.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 17.693.538 1.962.869İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.693.538 1.962.869Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.100.662 2.298.513Alınan Faiz136YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-999.353 -104.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 77.915Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.017 -104.696Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -347.017 -104.696Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.263.855Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)533.604FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.555.387 -2.272.717Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.555.387 -299.482Kredi Geri Ödemele -5.555.387 -299.482Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-327.896Ödenen Faiz-1.645.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.922 -78.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.922 -78.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.000 165.763DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ632.922 86.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 632.922 122.896Ticari Alacaklar9 42.347.582 28.895.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 42.347.582 28.895.667Diğer Alacaklar10 193.509 193.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 193.509 193.509Stoklar11 49.151.677 46.183.961Peşin Ödenmiş Giderler12 6.403.431 8.970.423İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.403.431 8.970.423Diğer Dönen Varlıklar17 1.723.746 1.233.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 1.723.746 1.233.962ARA TOPLAM100.452.867 85.600.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.452.867 85.600.418DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 160.336 160.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 160.336 160.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.332.363 1.332.363Maddi Duran Varlıklar13 33.681.532 34.066.832Arazi ve Arsalar7.228.423 7.228.423Binalar13.654.193 13.730.329Tesis, Makine ve Cihazlar12.622.111 12.918.625Taşıtlar40.680 49.065Mobilya ve Demirbaşlar136.125 140.390Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 31.849 34.989Diğer Haklar14 31.849 34.989Peşin Ödenmiş Giderler12 344 1.167.511İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 344 1.167.511Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.953.056 3.186.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.159.480 39.948.594TOPLAM VARLIKLAR138.612.347 125.549.012KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 9.317.111 9.607.947İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.786.494 5.939.799Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.786.494 5.939.799İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 3.530.617 3.668.148Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.448.851 1.470.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.448.851 1.470.630Ticari Borçlar9 15.259.208 16.654.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.259.208 16.654.082Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.413.033 4.581.462Diğer Borçlar10 29.028.256 28.491.333İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28.715.809 27.995.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar312.447 495.872Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 42.410.947 26.918.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.410.947 26.918.914Kısa Vadeli Karşılıklar382.231 346.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar382.231 346.761Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.527.909 3.372.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.527.909 3.372.518ARA TOPLAM105.787.546 91.443.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.787.546 91.443.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.218.870 3.556.057İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar769.882 833.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar769.882 833.884İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.448.988 2.722.173Uzun Vadeli Karşılıklar1.281.460 862.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.281.460 862.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.500.330 4.418.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.287.876 95.862.473ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 28.324.471 29.686.539Ödenmiş Sermaye18 36.600.000 36.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.412.930 1.412.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 7.234.266 7.396.993Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 7.234.266 7.396.993Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 228.336 391.063Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.507.566 2.507.566Diğer Kısıtlanmış Yedekler18 2.507.566 2.507.566Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -18.230.950 -14.669.175Net Dönem Karı veya Zararı18 -1.199.341 -3.561.775TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.324.471 29.686.539TOPLAM KAYNAKLAR138.612.347 125.549.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.117 4.895.942 32.577.991 32.577.991Transferler4.895.942 -4.895.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)670.321 -3.561.775 -2.891.454 -2.891.454Dönem Karı (Zararı)670.321 -3.561.775 -3.561.775 -3.561.775Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)670.321 670.321Sermaye Arttırımı36.600.000 36.600.000 36.600.000Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.064 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.540 29.686.540Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.064 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.540 29.686.540Transferler-3.561.775 3.561.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-162.727 -1.199.341 -1.362.068 -1.362.068Dönem Karı (Zararı)-162.727 -1.199.341 -1.199.341 -1.199.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-162.727 -162.727Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 228.336 2.507.566 -18.230.950 -1.199.341 28.324.471 28.324.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.199.341 -1.213.383DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar162.727 57.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)211.334 71.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.607 -14.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-48.607 -14.395Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.727 57.582TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.036.614 -1.155.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.036.614 -1.155.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031244BIST