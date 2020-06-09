***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 6.404.782 3.268.522Satışların Maliyeti19 -6.172.240 -2.243.519TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)232.542 1.025.003BRÜT KAR (ZARAR)232.542 1.025.003Genel Yönetim Giderleri-417.939 -790.388Pazarlama Giderleri-131.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.098.430 2.204.530Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-814.836 -1.955.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.098.197 352.163Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 45.475 157.110Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.832.349FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.143.672 -1.323.076Finansman Gelirleri23 21.038 25.016Finansman Giderleri22 -251.845 -240.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)912.865 -1.539.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-260.788 190.392Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -161.222 -34.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -99.566 225.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)652.077 -1.348.619DÖNEM KARI (ZARARI)652.077 -1.348.619Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.118 329.557Ana Ortaklık Payları616.959 -1.678.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI592.132 1.023.405Dönem Karı (Zararı)652.077 -1.348.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler415.650 -87.707Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler194.498 161.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-242.412 -179.483Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -242.412 -179.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler157.880 14.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.880 14.071Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler111.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 260.788 -233.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler44.896 149.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-399.525 2.532.744Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-308.546 2.409.223İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-285.239 2.409.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.099 -1.900.330İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -19.869 4.143.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -91.230 -6.044.207Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.005.959 -180.029Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -1.005.959 -180.029Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 222.340 -521.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 246.709 -306.590Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler385.928 -3.157.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 184.233 -531.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 201.695 -2.626.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 445.474 278.735Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.268.719 4.458.308İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -670.965 3.850.679İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -597.754 607.629Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 1.576.423 1.599.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-631.776 -147.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-173.400 -147.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-458.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları668.202 1.096.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)-76.070 -73.013YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-502.288 -12.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.288 -12.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.941 -672.600Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.269Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-672.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.903 338.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.903 338.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.782.231 3.515.275DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.802.134 3.854.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.802.134 1.782.231Ticari Alacaklar10.611.502 10.060.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-26 87.489 64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 10.524.013 9.996.362Diğer Alacaklar3.233.945 3.122.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-26 2.840.398 2.820.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 393.547 302.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 3.019.891 2.013.932Stoklar10 7.675.215 7.897.555Peşin Ödenmiş Giderler16 1.741.231 1.988.744Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 43.192 70.098Diğer Dönen Varlıklar2.049.643 1.880.956ARA TOPLAM30.176.753 28.816.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.176.753 28.816.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 149.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.141.834 646.750Maddi Duran Varlıklar11 8.660.787 8.782.599Kullanım Hakkı Varlıkları698.525 458.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.786.254 4.787.996Şerefiye3 4.598.253 4.598.253Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 188.001 189.743Peşin Ödenmiş Giderler16 18.881 18.077Ertelenmiş Vergi Varlığı4.579.811 4.067.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar17 385.757 354.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.371.849 19.264.958TOPLAM VARLIKLAR50.548.602 48.081.864KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 257.616 468.011Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 478.251 179.601Ticari Borçlar10.326.637 9.940.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-26 184.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 10.142.404 9.940.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.373.079 927.605Diğer Borçlar2.601.152 3.869.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-26 2.315.214 2.986.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 285.938 883.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.808.115 1.231.692Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 85.151 1.756.620Kısa Vadeli Karşılıklar416.165 309.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 256.183 260.890Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 159.982 48.982Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.473.351 1.132.440ARA TOPLAM20.819.517 19.816.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.819.517 19.816.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 570.959 380.596Uzun Vadeli Karşılıklar815.378 455.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 815.378 455.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.299.511 2.753.140Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 42.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.685.848 3.631.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.505.365 23.448.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.933.372 21.511.623Ödenmiş Sermaye18 13.225.000 13.225.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 6.546.024 6.546.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.747.682 1.942.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.747.682 1.942.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.976.067 1.976.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -228.385 -33.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.313.398 1.016.175Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.515.691 -3.930.412Net Dönem Karı veya Zararı25 616.959 2.711.944Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.109.865 3.121.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.043.237 24.633.542TOPLAM KAYNAKLAR50.548.602 48.081.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243Transferler-4.489.977 4.489.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.011 -1.678.176 -1.695.187 316.873 -1.378.314Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.976.067 93.248 -236.966 1.832.349 2.685.191 4.517.540Dönem Sonu Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -8.272 1.016.175 -3.930.413 -1.678.176 17.146.405 3.002.064 20.148.469Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542Transferler2.711.944 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.210 616.959 421.749 -12.054 409.695Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)297.223 -297.223Dönem Sonu Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -228.385 1.313.398 -1.515.691 616.959 21.933.372 3.109.865 25.043.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)652.077 -1.348.619DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-242.382 -1.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-308.289 -1.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.907 290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 65.907 290Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-242.382 -1.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)409.695 -1.349.779Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.118 316.873Ana Ortaklık Payları374.577 -1.666.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850375BIST