***SANFM* *ATSYH* *DAPGM* *MEDTR* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.02.2022 09:11
***SANFM******ATSYH******DAPGM******MEDTR******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAPGM, ATAGY, ATSYH, MEDTR, SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004331
BIST
10:051.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 41,38
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
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1.896
En Düşük
1.883
10:0514,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0739
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
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14,1558
En Düşük
13,9449
10:0515,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
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15,9186
En Düşük
15,6688
10:05869,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,00
|Açılış
|: 869,30
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler10:05
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GLRYH
|2,33
|1.573.554
|% 8,37
|
|ISDMR
|23,50
|17.061.259
|% 6,14
|
|KENT
|155,00
|65.720
|% 6,09
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|TKFEN
|18,98
|56.303.558
|% -6,59
|
|EREGL
|30,34
|184.683.842
|% 4,33
|
|THYAO
|25,02
|142.158.046
|% -1,03
|
|KRDMD
|10,93
|72.048.750
|% 3,60
|
|GARAN
|11,15
|61.767.817
|% 1,27
|
|TKFEN
|18,98
|56.303.558
|% -6,59
|
|YKBNK
|3,58
|51.783.276
|% 1,42
|
|HUNER
|2,78
|39.164.029
|% 4,51
|
|KRDMD
|10,93
|72.048.750
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,01
|12.293.445
|% 1,01
|
|EREGL
|30,34
|184.683.842
|% 4,33
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0861
|14,0969
|% 0,53
|
|Euro
|15,7983
|15,8577
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8449
|18,9394
|% 0,71
|
|Frank
|15,1883
|15,2798
|% 0,65
|
|Riyal
|3,7423
|3,7611
|% 0,47
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|20,09
|
|Altın Gr.
|869
|869
|14,00
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,21
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|1,89
|