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***SANFM* *ATSYH* *DAPGM* *MEDTR* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

25.02.2022 09:11
***SANFM* *ATSYH* *DAPGM* *MEDTR* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***SANFM******ATSYH******DAPGM******MEDTR******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [DAPGM, ATAGY, ATSYH, MEDTR, SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

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Açıklamalar

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
 Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004331


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EKIZ 6,60 54.252 % 10,00  
OTTO 34,64 36.441 % 9,97  
GLRYH 2,33 1.573.554 % 8,37  
ISDMR 23,50 17.061.259 % 6,14  
KENT 155,00 65.720 % 6,09  
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10:05 Alış Satış %  
Dolar 14,0861 14,0969 % 0,53  
Euro 15,7983 15,8577 % 0,08  
Sterlin 18,8449 18,9394 % 0,71  
Frank 15,1883 15,2798 % 0,65  
Riyal 3,7423 3,7611 % 0,47  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 20,09  
Altın Gr. 869 869 14,00  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 0,28  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 0,21  
B. Petrol 97,31 97,31 1,89  
Seans Raporu 10:05
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