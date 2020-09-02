***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 15:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872948
BIST
16:201.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:207,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:208,7424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:20465,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,65
|Açılış
|: 465,14
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:16
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.257.326
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.479.680
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.960.277
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,22
|728.934.151
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|ASELS
|16,77
|571.181.668
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.101.961
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|540.695.436
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3836
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7400
|8,7435
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-9,01
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,72
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,31
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|0,19
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:29OZBAL
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 152, 185 adet işlem
-
16:27PRZMA
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 448, 397 adet işlem
-
16:26ERSU
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 271, 634 adet işlem
-
16:25DGGYO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 657 adet işlem
-
16:23DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 118, 678 adet işlem