***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003354
BIST
14:402.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,44
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:4013,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1498
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:4015,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1981
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6842
En Düşük
15,4300
14:40842,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,04
|Açılış
|: 842,29
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:40
|HUNER
|2,20
|3.427.006
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.072.296
|% 9,94
|
|POLTK
|592,80
|81.635.726
|% 8,06
|
|TCELL
|20,88
|476.230.591
|% 7,96
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.185
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.988.138
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,92
|2.600.732.478
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,71
|998.027.118
|% -0,17
|
|EREGL
|28,58
|879.283.889
|% -0,97
|
|YKBNK
|4,02
|851.746.194
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.785.254
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|851.746.194
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|731.785.254
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,26
|275.459.902
|% -1,74
|
|ODAS
|1,36
|148.549.982
|% 0,00
|
|THYAO
|28,92
|2.600.732.478
|% -1,77
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8027
|13,8124
|% 1,10
|
|Euro
|15,6606
|15,6769
|% 1,28
|
|Sterlin
|18,6669
|18,7605
|% 0,74
|
|Frank
|14,9554
|15,0455
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6671
|3,6855
|% 1,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.596
|5.681
|65,00
|
|Tam
|5.568
|5.707
|65,77
|
|Yarım
|2.691
|2.761
|31,81
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|15,91
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,35
|