***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 17:08
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030296
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0966
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1273
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05902,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,48
|Açılış
|: 902,08
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.493.704
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|70.645.664
|% 9,95
|
|LIDER
|19,14
|102.289.839
|% -6,63
|
|ELITE
|20,76
|27.173.229
|% -3,53
|
|PNLSN
|13,80
|33.440.611
|% -1,22
|
|SMRTG
|24,30
|525.019.363
|% -0,49
|
|HUNER
|2,93
|30.746.201
|% -0,34
|
|SMRTG
|24,30
|525.019.363
|% -0,49
|
|DAPGM
|28,78
|109.346.564
|% 9,35
|
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|LIDER
|19,14
|102.289.839
|% -6,63
|
|SUWEN
|18,85
|65.063.222
|% 1,89
|
|CONSE
|3,91
|20.595.726
|% 0,77
|
|SUWEN
|18,85
|65.063.222
|% 1,89
|
|BMSTL
|19,73
|45.246.104
|% 1,75
|
|IZINV
|19,21
|3.602.347
|% 0,79
|
|IMASM
|32,06
|5.504.349
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4732
|15,4806
|% 0,63
|
|Euro
|16,1227
|16,1331
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8814
|18,9761
|% 1,10
|
|Frank
|15,4011
|15,4939
|% 1,00
|
|Riyal
|4,1136
|4,1342
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-8,56
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,35
|
Seans Raporu
18:05
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