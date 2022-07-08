***SANFM* *IHGZT* *IZFAS* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.07.2022 09:10
***SANFM******IHGZT******IZFAS******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT, IZFAS, SANEL, SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044119
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0443
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6073
En Düşük
17,4576
18:05969,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,45
|Açılış
|: 969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,36
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3040
|17,3221
|% 0,31
|
|Euro
|17,5966
|17,6053
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% 0,16
|
|Frank
|17,7043
|17,8110
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5968
|4,6199
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,03
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|