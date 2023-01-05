***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu ToplantısındaKiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0008 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2023 yılı kira bedelinin aylık 200.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 25669 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0009 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2023 yılı kira bedelinin aylık 150.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094186BIST