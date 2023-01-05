***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.01.2023 16:39
***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
Kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 21 Sokak No 6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0008 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2023 yılı kira bedelinin aylık 200.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde No 4 adresinde, 25669 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 30.12.2022 tarihli 400-055-12-22-0009 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedelini aşmamak üzere, 2023 yılı kira bedelinin aylık 150.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094186
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0553
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8048
17:091.107,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.107,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7684
|18,7760
|% 0,18
|
|Euro
|19,8164
|19,8361
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,3156
|22,4275
|% -0,97
|
|Frank
|20,0363
|20,1570
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9786
|5,0036
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-19,97
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|7.480
|7.593
|-51,00
|
|Tam
|7.520
|7.589
|-37,00
|
|Yarım
|3.642
|3.710
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.855
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
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Seans Raporu
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