***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesi,‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesi ve ''Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ıncı maddesinde yapılan değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiş olup, güncel Esas Sözleşmemiz ekteki gibidir.Kamuoyu bilgilerine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 27/04/2022 27/04/2022 105683 27/04/2022 27/04/2022 105686 27/04/2022 27/04/2022 10568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024669BIST