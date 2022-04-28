***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2022 09:28
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin
‘'Şirketin Ünvanı'' başlıklı 2.maddesi,‘'Amaç ve Konu'' başlıklı 3.maddesi ve ''Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6'ıncı maddesinde yapılan değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih 10568 sayısı ile tescil ve ilan edilmiş olup, güncel Esas Sözleşmemiz ekteki gibidir.
Kamuoyu bilgilerine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 27/04/2022 27/04/2022 10568
3 27/04/2022 27/04/2022 10568
6 27/04/2022 27/04/2022 10568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024669
BIST
18:052.451
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|: 0,00%
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En Düşük
14,7315
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18:05892,66
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899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|26,10
|407.947
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,20
|7.849.555
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,49
|4.267.593
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|SODSN
|26,10
|407.947
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,20
|7.849.555
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,49
|4.267.593
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7940
|14,8082
|% 0,00
|
|Euro
|15,6157
|15,6332
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,4859
|18,5786
|% -0,19
|
|Frank
|15,1947
|15,2863
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9336
|3,9533
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-9,01
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,13
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