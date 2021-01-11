***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan G.O.P.OSB Mah 4.Cad.N18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binasının 2021 yılı kira geliri aylık 272.200 TL + KDV olarak belirlenmiştir.Bir önceki döneme göre kira geliri %24,86 oranında artış göstermiştir. (önceki dönem 218.000 TL +KDV)Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899682BIST