***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 14:03
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya'da kurulu bulunan bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH şirketinin 50.000 Euro olan sermayesi 100.000 Euro tutara yükseltilmiş olup, Alman yetkili kurumları tarafından tescil edilmiştir.
Sermaye artışının 25.000 Euro bedeli Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. tarafından karşılanmıştır.
Tescile ilişkin bilgiler
Şirket Ünvanı SANİFOAM GmbH
Şirket Sermayesi : 100.000 EURO
Ortaklık Yapısı : Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş. %50
Yıldırım ULKAT %50
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913888
BIST
14:211.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,96
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:217,2832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1417
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:218,7724
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1970
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:21407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,94
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.783.420
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.066
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.650.497.397
|% 5,33
|
|THYAO
|13,88
|1.113.810.627
|% 2,89
|
|GARAN
|9,01
|856.600.888
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,20
|735.386.081
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,20
|503.935.532
|% 3,01
|
|SISE
|7,51
|1.650.497.397
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|313.149.736
|% 2,24
|
|GARAN
|9,01
|856.600.888
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|73.383.195
|% 4,55
|
|THYAO
|13,88
|1.113.810.627
|% 2,89
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2782
|7,2825
|% -1,92
|
|Euro
|8,7662
|8,7772
|% -2,14
|
|Sterlin
|10,1139
|10,1647
|% -1,91
|
|Frank
|7,9150
|7,9626
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9296
|1,9393
|% -2,24
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|