***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2021 15:01
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ZAİMOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
EMRAH ERYILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Endüstri Mühendisi ÜRETİM MÜDÜRÜ
NECMETTİN ALTINTAŞ FABRİKA MÜDÜRÜ ÜRETİM MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909069
BIST
14:561.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:567,0386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
14:568,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:56416,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,92
|Açılış
|: 416,98
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:54
|IDEAS
|29,92
|14.040.251
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.461.387
|% 9,99
|
|BERA
|27,08
|121.528.950
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|32.915.428
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|38,24
|60.104.704
|% -6,73
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|878.135.283
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|770.754.543
|% -1,14
|
|SASA
|31,00
|716.627.475
|% 3,47
|
|PETKM
|5,18
|682.591.563
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|557.448.088
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|770.754.543
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|557.448.088
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|682.591.563
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,28
|329.440.338
|% 6,73
|
|YKBNK
|2,92
|218.866.170
|% -0,34
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0368
|7,0401
|% -0,25
|
|Euro
|8,5510
|8,5566
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7041
|9,7528
|% -0,25
|
|Frank
|7,8770
|7,9244
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8712
|1,8806
|% -0,23
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.759
|2.829
|-16,75
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-8,10
|
|Çeyrek
|669
|684
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,91
|60,91
|-0,56
|
Seans Raporu
14:54
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15:08CRDFA
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15:07XU100
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15:06FROTO
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