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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2021 15:01



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ZAİMOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜRÜ YARDIMCISI
EMRAH ERYILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Endüstri Mühendisi ÜRETİM MÜDÜRÜ
NECMETTİN ALTINTAŞ FABRİKA MÜDÜRÜ ÜRETİM MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909069


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 29,92 14.040.251 % 10,00  
NIBAS 31,06 30.461.387 % 9,99  
BERA 27,08 121.528.950 % 9,99  
YESIL 220,20 15.767.461 % 9,99  
DIRIT 10,80 3.624.556 % 9,98  
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14:54 Alış Satış %  
Dolar 7,0368 7,0401 % -0,25  
Euro 8,5510 8,5566 % -0,01  
Sterlin 9,7041 9,7528 % -0,25  
Frank 7,8770 7,9244 % -0,21  
Riyal 1,8712 1,8806 % -0,23  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -0,90  
Altın Gr. 417 417 -1,10  
Cumhuriyet 2.772 2.814 -18,00  
Tam 2.759 2.829 -16,75  
Yarım 1.333 1.368 -8,10  
Çeyrek 669 684 -4,05  
Gümüş.Ons 27,08 27,14 0,11  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,01  
B. Petrol 60,91 60,91 -0,56  
Seans Raporu 14:54
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