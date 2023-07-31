***SANFM* *SUWEN* *ACSEL* *VESBE* *GOLTS* *AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.07.2023 09:10
***SANFM******SUWEN******ACSEL******VESBE******GOLTS******AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ACSEL, AZTEK, GOLTS, SANFM, SUWEN, VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 95,15 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AZTEK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0577188 TL Teorik Fiyat: 45,822 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GOLTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,5 TL Teorik Fiyat: 179,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SANFM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 17,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SUWEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,125 TL Teorik Fiyat: 18,025 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2205173 TL Teorik Fiyat: 16,529 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176972
BIST