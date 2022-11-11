***SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
11.11.2022 19:02
***SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 6.10.a maddesine göre Sanko Pazarlama payları 14.11.2022 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Bursa Endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SANKO PAZARLAMA XSBUR 14/11/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079623
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,3040
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1674
En Düşük
18,8141
18:051.049,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.049,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5193
|18,5215
|% 0,17
|
|Euro
|19,1408
|19,1499
|% 1,58
|
|Sterlin
|21,7405
|21,8495
|% 0,68
|
|Frank
|19,5024
|19,6198
|% 2,25
|
|Riyal
|4,9113
|4,9359
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.909
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.354
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem