***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 12:00
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091113
BIST
13:475.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 83,22
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.436
En Düşük
5.332
13:4718,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
13:4719,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0914
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
13:471.086,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.086,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TERA
|17,71
|885.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|786.952
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.823.966
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|7.948.313
|% 9,96
|
|SAMAT
|17,57
|25.550.207
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|580.510
|% -9,91
|
|BALAT
|20,32
|1.663.203
|% -8,05
|
|PLTUR
|16,19
|1.088.171.171
|% -6,74
|
|ULUFA
|11,96
|90.533.010
|% -6,56
|
|HUBVC
|6,90
|57.615.966
|% -5,48
|
|KOZAL
|573,40
|4.461.267.987
|% -3,90
|
|THYAO
|141,60
|3.846.052.255
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,48
|3.182.247.891
|% 8,16
|
|PETKM
|19,73
|2.371.466.212
|% 3,62
|
|SISE
|42,26
|2.158.823.796
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,43
|2.039.884.585
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,91
|1.604.309.329
|% 2,76
|
|PETKM
|19,73
|2.371.466.212
|% 3,62
|
|KRDMD
|18,21
|1.938.521.247
|% 3,76
|
|ISCTR
|12,86
|1.232.954.777
|% 2,39
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7133
|18,7173
|% 0,04
|
|Euro
|19,9237
|19,9480
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,4520
|22,5646
|% 0,14
|
|Frank
|20,1369
|20,2582
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,03
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,84
|
|Cumhuriyet
|7.309
|7.419
|12,00
|
|Tam
|7.347
|7.400
|10,00
|
|Yarım
|3.558
|3.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,03
|