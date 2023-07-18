***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 17:07
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173092
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,5846
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,6433
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 60,58
|Açılış
|: 1.715,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9128
|26,9183
|% 2,22
|
|Euro
|30,2201
|30,2303
|% 2,17
|
|Sterlin
|35,0982
|35,2742
|% 2,27
|
|Frank
|31,2589
|31,4472
|% 2,54
|
|Riyal
|7,1507
|7,1866
|% 2,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,89
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,10
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.194
|11.478
|527,00
|
|Yarım
|5.597
|5.766
|265,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.883
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,74
|0,70
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|1,15
|
Seans Raporu
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