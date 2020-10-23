***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2020 09:36
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883173
BIST
14:121.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:127,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:129,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:12488,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,93
|Açılış
|: 488,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SANFM
|12,10
|9.674.794
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.626.358
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.053.025
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|763.075.917
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|701.639.132
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
|
|KATMR
|3,68
|414.047.208
|% -7,30
|
|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,85
|324.418.076
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.633.686
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.269.204
|% 4,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9622
|7,9674
|% 0,37
|
|Euro
|9,4349
|9,4403
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% 0,17
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1164
|2,1271
|% 0,29
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|
Seans Raporu
14:12
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-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN
-
14:23
KONTR, ALKIM, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:23
YYAPI, NUHCM, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında