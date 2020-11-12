***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 09:52
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temko İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888040
BIST
11:081.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:087,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:089,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:08472,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,93
|Açılış
|: 472,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BFREN
|1.145,80
|40.592.920
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.535.413
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.947.324
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|THYAO
|11,92
|768.583.098
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,37
|765.060.030
|% 2,41
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,93
|328.917.554
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|594.197.983
|% 2,09
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8322
|7,8410
|% 0,60
|
|Euro
|9,2324
|9,2515
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,3376
|10,3894
|% 0,69
|
|Frank
|8,5521
|8,6036
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,96
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,31
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|0,01
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:19KRDMD
Yüzde 4.29 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 423, 890 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 05 artarak (% 1.05 ) 1, 442
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, THYAO
-
11:17XU100
Endeks 1, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 13, 395.00 milyon TL de