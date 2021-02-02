***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.02.2021 09:12
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906854
BIST
10:291.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,24
|Açılış
|: 1.505
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430,99
En Düşük
423,88
BIST En Aktif Hisseler10:29
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.415.862
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|29.853.623
|% 9,96
|
|DNISI
|17,66
|19.042.301
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BTCIM
|10,67
|10.883.222
|% -9,42
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
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|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|KOZAL
|125,60
|316.736.979
|% 1,21
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
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|GARAN
|9,57
|145.274.254
|% 0,95
|
|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,47
|143.349.662
|% 1,23
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
|
|TSKB
|1,87
|86.334.395
|% 1,63
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1262
|7,1290
|% -0,80
|
|Euro
|8,6058
|8,6118
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7360
|9,7848
|% -0,62
|
|Frank
|7,9282
|7,9760
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8985
|1,9081
|% -0,69
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-7,70
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|56,92
|56,92
|0,59
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