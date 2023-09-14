***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2023 09:00
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sanko Petrokimya Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194716
BIST
'
10:387.963
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,21
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.962
En Yüksek
8.047
10:3826,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3828,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:381.651,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.651,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ELITE
|39,60
|28.154.016
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.255.944
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|177.237.975
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|TATEN
|54,40
|120.136.675
|% -7,56
|
|KZGYO
|36,60
|234.371.745
|% -7,44
|
|BYDNR
|46,00
|18.935.773
|% -7,18
|
|AYCES
|448,70
|45.834.391
|% -6,87
|
|SASA
|51,75
|1.047.101.951
|% 4,12
|
|THYAO
|232,40
|954.331.922
|% 0,30
|
|SISE
|55,50
|911.046.805
|% 0,45
|
|ENKAI
|37,50
|664.684.308
|% 1,52
|
|ASTOR
|136,90
|632.947.592
|% 0,44
|
|KATMR
|2,03
|99.741.886
|% -2,40
|
|ZOREN
|4,80
|212.540.129
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,56
|240.028.624
|% 1,09
|
|AKGRT
|6,23
|218.685.666
|% 2,81
|
|YKBNK
|16,14
|508.817.294
|% -1,22
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9475
|26,9528
|% 0,06
|
|Euro
|28,9796
|28,9930
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,5469
|33,7151
|% -0,00
|
|Frank
|30,0562
|30,2373
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,04
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.091
|-14,00
|
|Yarım
|5.519
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,59
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 74 kaybederek (% -0.16 ) 8, 438
-
10:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, SISE
-
10:51XU100
Endeks 7, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 20, 079.00 milyon TL de
-
10:51IZENR
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 48.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 968 adet işlem
-
10:50MTRYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 202 adet işlem