***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.07.2023Tescil Tarihi21.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.07.2023 - 10876AçıklamalarŞirketimizin 20.07.2023tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 21.07.2023 tarihinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187466BIST