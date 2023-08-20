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***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.08.2023 20:58
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2023
Tescil Tarihi
21.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.07.2023 - 10876
Açıklamalar

Şirketimizin 20.07.2023
 
 
 
 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 21.07.2023 tarihinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187466


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Çeyrek 2.753 2.807 12,00  
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Gümüş Gr. 19,83 19,84 0,04  
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