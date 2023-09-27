***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme
27.09.2023 11:11
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/09/2023 19/09/2023 10917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197576
BIST
'
13:248.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,58
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2427,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2428,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0548
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:241.663,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.663,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:24
|REEDR
|14,96
|829.387.794
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.095.517.595
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|860.564.494
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,10
|5.916.835.302
|% 1,58
|
|TUPRS
|164,00
|4.940.961.852
|% -3,36
|
|SASA
|48,74
|2.574.306.410
|% -3,39
|
|KONTR
|328,40
|2.291.820.426
|% 2,46
|
|GESAN
|108,00
|2.096.378.089
|% 4,75
|
|ZOREN
|5,29
|1.175.978.743
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,10
|1.412.003.676
|% 1,00
|
|KATMR
|2,48
|419.514.791
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,55
|1.110.965.173
|% 0,77
|
|ADESE
|2,45
|385.769.896
|% 0,41
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2941
|27,3009
|% 0,21
|
|Euro
|28,8416
|28,8574
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,0730
|33,2388
|% 0,27
|
|Frank
|29,6554
|29,8340
|% 0,19
|
|Riyal
|7,2562
|7,2926
|% 0,31
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,05
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.547
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,00
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|0,84
|