***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.04.2022Genel Kurul Tarihi 09.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2022Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEPGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2 - 2021 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,3 - 2021 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,4 - 2021 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,5 - Yönetim Kurulunun 2021 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,7 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,8 - 2021 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,13 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 09.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030595BIST