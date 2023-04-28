***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2023 14:52
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12
Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 28.04.2023 Tarihli Kararı ile,
1) Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinde 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
2) Artırılacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin 36.530.825,12.-TL. (Otuzaltımilyonbeşyüzotuzbinsekizyüzyirmibeş Türk Lirası, Oniki Kuruş)'u Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL. (Sekizmilyondörtyüzaltmışdokuzbinyüzyetmişdört Türk Lirası, Seksensekiz Kuruş)'u da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
3) Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142786
BIST