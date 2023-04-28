Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2023 14:52
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12
Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 28.04.2023 Tarihli Kararı ile,
1) Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinde 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
2) Artırılacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin 36.530.825,12.-TL. (Otuzaltımilyonbeşyüzotuzbinsekizyüzyirmibeş Türk Lirası, Oniki Kuruş)'u Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL. (Sekizmilyondörtyüzaltmışdokuzbinyüzyetmişdört Türk Lirası, Seksensekiz Kuruş)'u da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
3) Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142786


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:184.712
Değişim :  -1,62% |  -77,81
Açılış :  4.800  
Önceki Kapanış :  4.790  
En Yüksek
4.809 En Düşük
4.697
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 13,98 15.264.035 % 9,99  
ULAS 14,42 10.367.167 % 9,99  
PAGYO 26,48 19.333.558 % 9,97  
AVHOL 16,21 13.742.817 % 9,97  
GRTRK 23,40 2.731.856 % 9,96  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Dolar 19,4469 19,4503 % 0,13  
Euro 21,4205 21,4388 % 0,16  
Sterlin 24,2571 24,3788 % 0,13  
Frank 21,6963 21,8270 % 0,22  
Riyal 5,1700 5,1960 % 0,05  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 1,02  
Altın Gr. 1.242 1.242 -0,52  
Cumhuriyet 9.031 9.167 34,00  
Tam 9.099 9.320 38,00  
Yarım 4.441 4.565 27,00  
Çeyrek 2.227 2.289 10,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,02  
Gümüş Gr. 15,58 15,60 0,01  
B. Petrol 78,75 78,75 0,53  
Seans Raporu 16:18
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru