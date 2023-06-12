***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK'nun Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin uygun görüş bildirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 NâmaB Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 105.000.000.-TL.olan sermayesinin 45.000.000.-TL. bedelsiz artırılarak 36.530.825,12.-TL.'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL.'si de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 150.000.000,00.-TL.'ye çıkarılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-38461 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup,resmi işlemler devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157973BIST