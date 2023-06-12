***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2023 13:05
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK'nun Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin uygun görüş bildirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 105.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 9.130.435,524 3.913.043,796 42,85714 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKP00019 Nâma
B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 95.869.564,476 41.086.956,204 42,85714 B Grubu B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 105.000.000 45.000.000,000 42,85714
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 36.530.825,12
Diğer Kar Yedekleri (TL) 8.469.174,88
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 105.000.000.-TL.olan sermayesinin 45.000.000.-TL. bedelsiz artırılarak 36.530.825,12.-TL.'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL.'si de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 150.000.000,00.-TL.'ye çıkarılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-38461 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup,resmi işlemler devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157973
BIST