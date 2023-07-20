***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.07.2023 18:11
***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN TURAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
REZZAN TOPAL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 20.07.2023 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
HATİCE SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.04.2014 İcrada Görevli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SERDAR ERPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
KÜRŞAT GÖNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
OSMAN ASİLTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 16.05.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REZZAN TOPAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
HATİCE SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Finansman Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173958
BIST