***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası pdf olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919437BIST