***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 12:16
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851348
BIST
13:34111.358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.802,01
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.362
En Düşük
110.706
13:346,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:347,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:34380,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,30
|Açılış
|: 380,77
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|80.871.204
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.158.423
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.738.645
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.018.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.358.816
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|608.314.448
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,40
|586.194.748
|% 3,34
|
|GARAN
|8,23
|539.166.290
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|495.072.521
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|416.942.521
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|495.072.521
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|416.942.521
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,40
|586.194.748
|% 3,34
|
|ODAS
|2,14
|352.338.323
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,61
|237.884.548
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6335
|8,6768
|% 0,70
|
|Frank
|7,1970
|7,2404
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,50
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,55
|