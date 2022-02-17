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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.02.2022 19:17
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar

2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu yazımız ekinde sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002549


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Yarım 2.644 2.712 40,32  
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