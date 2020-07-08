***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2017 yılında yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak KAP kuralları çerçevesinde teknik bir düzeltme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.KAP kuralları kapsamında yapılacak özel durum açıklamalarında kullanılan şablonlarda teknik bir eksikliğin düzeltilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup,iş bu özel durum açıklamasını takiben 2017 yılında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şablon düzeltimi yapılacak olup, bu şablon düzeltiminin yeni yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ile hiç bir ilgisi bulunmadığının yatırımcıların dikkatine sunmak isteriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857341BIST