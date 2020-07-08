***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 18:11
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2017 yılında yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak KAP kuralları çerçevesinde teknik bir düzeltme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.KAP kuralları kapsamında yapılacak özel durum açıklamalarında kullanılan şablonlarda teknik bir eksikliğin düzeltilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup,iş bu özel durum açıklamasını takiben 2017 yılında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şablon düzeltimi yapılacak olup, bu şablon düzeltiminin yeni yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ile hiç bir ilgisi bulunmadığının yatırımcıların dikkatine sunmak isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857341
BIST
17:57118.873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -465,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:576,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 6,8900
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|Önceki Kapanış
|: 6,8850
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6,8673
En Düşük
6,8525
17:577,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7700
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En Düşük
7,7149
17:57400,17
En Yüksek
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|: 1,06%
|| 4,20
|Açılış
|: 400,17
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|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.557.280
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.891.503
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.018.121
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.084
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.198.022
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.779.323
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|87.516.651
|% -8,15
|
|MARTI
|1,39
|34.894.163
|% -7,33
|
|FENER
|12,83
|101.006.566
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,28
|2.417.757.668
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.877.299.510
|% 2,19
|
|SISE
|6,45
|1.613.532.466
|% -0,62
|
|GARAN
|8,14
|1.491.671.109
|% -2,16
|
|PETKM
|4,33
|1.343.877.118
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,28
|2.417.757.668
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.877.299.510
|% 2,19
|
|PETKM
|4,33
|1.343.877.118
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,88
|507.202.498
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.613.532.466
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6209
|8,6642
|% 0,50
|
|Frank
|7,2911
|7,3350
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|