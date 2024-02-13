***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13.02.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 352 0 33,54B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 9.648 0,002 33,56B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 1.916 0 33,64B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 407 0 33,66B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 300 0 33,68B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 7.377 0,001 33,7B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 306 0 33,58B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 500 0 33,6B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 1.095 0 33,62B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 8.099 0,002 33,64B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 10.000 0,002 33,44B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 1.287 0 34B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.014 0,002 34,02B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 8.699 0,002 34,04B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 282 0 34,06B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.000 0,002 35,04B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.000 0,002 35,06B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 9.718 0,002 35,08B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,66B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 12.637 0,003 35,68B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 7.363 0,001 35,7B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,74B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,8B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.000 0,002 35,64B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.000 0,002 35,66B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.409 0,002 35,68B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.028 0,002 35,7B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 9.563 0,002 35,72B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 34,92B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 34,94B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.003 0,002 34,96B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.253 0,002 34,98B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 9.744 0,002 35B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,06B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,08B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,1B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,12B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,14B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,26B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,28B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,3B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 20.000 0,004 35,32Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 13.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 34,92 TL – 35,32 TL ( ağırlıklı ortalama 35,12 TL ) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 13.02.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 340.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,068' e ulaşmıştır."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249268BIST